Futbalový klub Lokomotíva nepodal prihlášku, opäť čelí vážnej kríze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 17. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu Lokomotíva Košice nepodalo prihlášku do druhej najvyššej súťaže a v priebehu pol roka už druhýkrát čelí existenčným problémom. Januárové vyriešil príchod ukrajinského investora, ktorý však krátko pred odovzdaním prihlášok oznámil, že neprihlási A-mužstvo do nového ročníka druhej najvyššej súťaže.Majiteľ klubu Jurij Dovhanič avizoval, že konkrétne dôvody svojho rozhodnutia prezradí v stredu, keď príde do Košíc.citovala generálneho manažéra Vladislava Zvaru stránka kosiceonline. Podľa neho nie je ohrozená existencia klubu, prioritou bude udržanie mládeže.Hoci mala košická Lokomotíva pred sezónou 2018/2019 smelé ambície, napokon bojovala o udržanie sa v druhej najvyššej súťaži. To sa Košičanom podarilo a v novej sezóne chceli miešať karty v boji o postup. Novým impulzom im malo byť aj mestské derby s FC Košice, napokon sa však témou dňa stali existenčné problémy. Reálnou možnosťou je účinkovania Lokomotívy až v piatej najvyššej súťaži.priznal Zvara. Jediným pozitívom na nelichotivej situácii v Lokomotíve je fakt, že vedenie nemá voči hráčom žiadne finančné resty.dodal Zvara.