Futbalový Lyon sa rozlúčil s trénerom Sylvinhom

Lyon 8. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon prepustil v pondelok brazílskeho trénera Sylvinha. Vedenie tímu tak reagovalo na zlé výsledky v lige.Štyridsaťpäťročný bývalý krajný obranca Arsenalu či Barcelony zasadol na lavičku Lyonu v máji, keď vystriedal Bruna Genesia, no vydržal na nej len jedenásť súťažných zápasov. Pre Sylvinha to bola premiérová skúsenosť na poste hlavného trénera. Predtým pôsobil ako asistent Titeho v brazílskej reprezentácii.Lyon mal pod jeho vedením výborný štart do sezóny, keď zdolal Monaco 3:0 a Angers 6:0, odvtedy však v lige nevyhral. Naposledy prehral na ihrisku St. Etienne 0:1 a po 9. kole mu patrí až 14. miesto v tabuľke. Viac sa mu darí v Lige majstrov, v G-skupine má po remíze so Zenitom Petrohrad a výhre v Lipsku na konte štyri body. Informovala agentúra AFP.