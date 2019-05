Futbalový Slovan spustil predaj permanentiek na novú sezónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. mája (TASR) - Po najúspešnejšej ligovej sezóne od roku 1993 spustil slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava predaj permanentných vstupeniek na sezónu 2019/20. Klub prichádza s jedinečným konceptom vernostnej zľavy a taktiež zvyšuje zľavu pre fanúšikov do 15 rokov s cieľom ešte viac podporiť rodiny s deťmi, ktoré navštevujú zápasy na Tehelnom poli.Podľa oficiálnej tlačovej správy "belasých" klub od štvrtku 30. mája ponúkol doterajším držiteľom permanentných vstupeniek uplatniť svoje predkupné právo (do 20. júna) a zároveň spustil voľný predaj pre nových záujemcov o permanentky. Fanúšik pri kúpe permanentky ušetrí v prepočte 4 domáce ligové zápasy, v cene je aj domáci zápas 1. kola predkola Ligy majstrov 2019/2020, všetky domáce duely Slovnaft Cupu, domáce zápasy juniorky v II. lige i predkupné právo so zľavou na domáce zápasy v ďalších fázach európskych pohárov.ŠK Slovan prichádza s jedinečným konceptom odmeny za vernosť. Fanúšikovia, ktorí mali permanentku počas pôsobenia klubu na Pasienkoch, získavajú vernostnú zľavu, ktorá môže dosiahnuť až 50 %. Zľava sa vzťahuje na sezóny 2014/15 až jesennú časť ročníka 2018/19, za každú sezónu na Pasienkoch získa fanúšik zľavu 10 %.povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.V priebehu jarnej časti v klube zaznamenali zvýšený záujem zo strany rodín s deťmi, ktoré v čoraz väčšom počte navštevujú Tehelné pole. Pre klub je veľmi dôležité venovať sa aj najmenším fanúšikom a aj takto ich viesť k aktívnemu prístupu k životu a k futbalu.dodal Tomáš Straka.Klub okrem spomínaných benefitov ponúka permanentkárom aj bezplatné doručenie klubového magazínu, zľavu pri nákupe vo fanshope či doručenie zápasového bulletinu v elektronickej forme deň pred zápasom.Permanentky sú v predaji on-line prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera klubu a od piatka 31. mája aj počas každého pracovného dňa od 10.00 do 18.00 hod. v pokladniciach štadióna Tehelné pole.