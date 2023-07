Futbalový Slovan získal na hosťovanie skúseného brankára, bol jasnou voľbou

Brankár s obrovskými skúsenosťami

Od roku 2009 pôsobí v Európe

5.7.2023 (SITA.sk) - Po viac ako dvoch týždňoch dohadov potvrdil úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava príchod kanadského reprezentačného brankára Milana Borjana Tridsaťpäťročný rodák z chorvátskeho Kninu v Slovane absolvuje sezónu 2023/2024 na hosťovaní zo srbského družstva Crvena Zvezda Belehrad. Správu priniesol oficiálny web Slovana."Milan Borjan bol pre nás od prvého momentu jasnou voľbou na posilnenie brankárskeho postu. Robil som všetko pre to, aby sa nám s ním podarilo dohodnúť. Je to brankár s obrovskými skúsenosťami na klubovej i reprezentačnej úrovni. Presne to aktuálne potrebujeme - pokoj a istotu do našich zadných radov. Verím, že práve to nájdeme u Milana Borjana, ktorý k nám prichádza na ročné hosťovanie. Svojím príchodom predstavuje veľký prínos aj pre nášho odchovanca Martina Trnovského, ktorý sa po jeho boku môže posunúť opäť o level vyššie," cituje klubový web generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka ml. Skúsený brankár sa narodil v bývalej Juhoslávii a od trinástich rokov vyrastal v Kanade, preto reprezentuje práve túto krajinu. Na klubovej úrovni od roku 2009 pôsobí v Európe, zatiaľ naposledy strávil šesť sezón v srbskom tíme Crvena Zvezda Belehrad a zakaždým ho dotiahol k majstrovskému titulu.Dohodu oboch klubov týkajúcu sa financií nezverejnili, no srbské médiá ešte v polovici júna písali o tom, že CZ Belehrad uhradí Borhanovi polovicu doterajšej mzdy, teda približne 400-tisíc eur. Rovnakú sumu by brankárovi platil aj Slovan. Milan Borjan na reprezentačnej úrovni odchytal za výber Kanady už 77 stretnutí, predstavil sa aj na MS 2022 v Katare.Aktuálne je otázne, či Borjan môže nastúpiť už počas nasledujúceho týždňa v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov proti luxemburskému tímu FC Swift Hesperange, keďže na stále trvajúcom turnaji Gold Cup pre národné výbery zóny CONCACAF sa údajne zranil. Viac správ o tom nie je a na túto tému sa zatiaľ nevyjadril ani Slovan Bratislava.