Futbalový tréner Nišino skončí v júli na lavičke Japonska

Akira Nišino, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 5. júla (TASR) - Japonská futbalová asociácia (JFA) neponúkne reprezentačnému trénerovi Akirovi Nišinovi novú zmluvu, keď mu tá stará vyprší koncom júla. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok potvrdil prezident JFA Kozo Tešima.Šesťdesiattriročný Nišino prevzal mužstvo len dva mesiace pred začiatkom MS v Rusku. Nahradil Bosniaka Vahida Halilhodžiča, ktorýna šampionát dostal, ale JFA ho pred turnajom prekvapujúco vyhodila. Nišino prekročil očakávania a s tímom postúpil do osemfinále. Hoci ho tam dostalo pomocné kritérium fair play na úkor Senegalu. V boji o osmičku predviedli Japonci atraktívny výkon proti Belgičanom, nad ktorými viedli 2:0, no napokon prehrali 2:3.citovala Tešimu agentúra AP.