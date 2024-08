Futbalový zápas Ružomberok – Hajduk Split označili za rizikový, v uliciach bude dozerať viac policajtov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.8.2024 (SITA.sk) - Futbalový zápas tretieho predkola Konferenčnej ligy MFK Ružomberok – HNK Hajduk Split bol organizátorom označený ako rizikový. Polícia nasadí v stredu 8. augusta do ulíc Ružomberka väčší počet policajtov poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície.Zároveň polícia vyzýva futbalových fanúšikov k športovému správaniu sa nielen na samotnom futbalovom štadióne, ale aj v jeho okolí, a to počas konania zápasu, ako aj pri presune fanúšikov pred a po skončení futbalu. Futbalový zápas má úvodný výkop vo štvrtok o 18:30.Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, zvýšeným výkonom služby chce polícia zamedziť narušeniu verejného poriadku, výtržnostiam a diváckemu násiliu, ako aj prejavom národnostnej, rasovej alebo inej neznášanlivosti a iným prejavom, ktoré by mohli napĺňať znaky trestných činov.