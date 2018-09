Futsalisti na turnaji v Nymburku zdolali Poľsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

výsledky - Visegrad Four Nations Futsal Tournament 2018:



SLOVENSKO - Poľsko 4:2 (2:0)



SLOVENSKO 21 - Poľsko 21 1:2 (0:1)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nymburk 24. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia vstúpila do turnaja štyroch krajín v českom Nymburku (Visegrad Four Nations Futsal Tournament 2018) pondelkovým víťazstvom 4:2 nad Poľskom.V utorok o 16.00 h sa zverenci trénera Mariána Berkyho stretnú s Maďarskom, v stredu o 16.00 h nastúpia proti domácemu Česku. A-tím slovenskej reprezentácie na tomto turnaji triumfoval v doterajšej 15-ročnej histórii trikrát, výber do 21 rokov dvakrát.