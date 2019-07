Futsalisti Pineroly v predkole Ligy majstrov aj proti Omonii Nikózia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Nyon 4. júla (TASR) - Futsalisti slovenského majstra Pinerola Bratislava sa v predkole Ligy majstrov 2019/20 stretnú v D-skupine s cyperskou Omoniou Nikózia, islandským Vaengir Júpiters a tureckým Gazi Universitesi. Organizátorom miniturnaja budú v termíne 27. augusta - 1. septembra Cyperčania.Rozhodol o tom štvrtkový žreb v nyonskom ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA). Bratislavský klub musel pre nízky koeficient začať prestížnu súťaž už v predkole. V ňom bude bojovať o postup do hlavného kola spolu 34 klubov rozdelených do siedmich štvorčlenných a dvoch trojčlenných skupín. Do hlavného kola si postup zaistia iba deviati víťazi skupín.Ak Pinerola dokáže postúpiť, v hlavnom kole sa stretne s chorvátskym Novo Vrijeme Makarska, ktorý bude organizátorom 6. skupiny B-vetvy tejto fáze súťaže. Pridajú sa k nim víťazi predkola v I-skupine, kde budú hrať Leo Futsal Club (Arm.), Futsal Gentofte (Dán.), KMF Titograd (ČH, organizátor), resp. B-skupine s účasťou Lokomotivu Daugavpils (Lot.), Škupi 1927 (Sev.Mac., organizátor), Cardiff University (Wal.) a Encamp (And.).zhodnotil pre TASR žreb manažér Pineroly Vladimír Ambrozek.