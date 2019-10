Futsalisti SR chcú v Baku vyhrať prvé dva zápasy a postúpiť na MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Nominácia SR:



Brankári: Peter Brndiar (FOFO Bratislava 1984), Milan Herko (MŠK Žilina), Richard Oberman (MIMEL Lučenec)



Hráči: Tomáš Drahovský, Gabriel Rick (obaja AC Sparta Praha), Martin Dóša (ERA-PACK Chrudim), Matúš Kyjovský (MIBA Banská Bystrica), Daniel Čeřovský (MIMEL Lučenec), Patrik Zaťovič, Matúš Ševčík (obaja MŠK Žilina), Peter Kozár (ŠK Interobal Plzeň), Martin Smeřička (ŠK Slavia Praha), Dušan Rafaj (FOFO Bratislava 1984), Patrik Krištofík, Marián Hudek (obaja ŠK Makroteam Žilina)



Program 3. skupiny Main Round kvalifikácie MS 2020:



streda 23. októbra:



15.00 Slovensko - Čierna Hora

18.00 Azerbaijan - Moldavsko



štvrtok 24. októbra:



15.00 Moldavsko - Slovensko

18.00 Azerbajdžan - Čierna Hora



sobota 26. októbra:



15.00 Čierna Hora - Moldavsko

18.00 Slovensko - Azerbajdžan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovenskí futsalisti sa od stredy do soboty (23.-26. októbra) pobijú v Baku na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2020 o postup do tzv. Elite Round kvalifikácie. Zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho sa postupne stretnú s Čiernou Horou, Moldavskom a Azerbajdžanom. Ich cieľom je zvládnuť víťazne prvé dve stretnutia, zaistiť si tak postup a potom už bez tlaku čeliť domácemu favoritovi v boji o prvé miesto v skupine.citoval Berkyho web futsalslovakia.sk. Žreb kvalifikácie Slovákom súperov postavil do cesty postupne tak, ako sú papierovo kvalitní. Papierovo najslabšia je Čierna Hora:povedal slovenský tréner.uviedol kapitán národného tímu Peter Kozár.Záverečným súperom SR bude Azerbajdžan.dodal Berky.podotkol Kozár.Slováci absolvovali záverečnú hernú prípravu v Lučenci. Slovenský výber momentálne pozostáva z pätnástich mien, na súpisku v Baku budú môcť tréneri zapísať štrnásť hráčov.vysvetlil Berky.Lídrom mužstva by mal byť Tomáš Drahovský, ktorý so Spartou Praha postúpil do elitnej fázy Ligy majstrov, kde sa v D-skupine stretne aj so španielskym FC Barcelona. Práve Kataláncom strelil hetrik ešte za pôsobenia v elitnej španielskej lige.Elite Round sa bude hrať budúci rok v termíne 28. január až 2. február, 16 tímov bude hrať v štyroch kvalifikačných skupinách. Až víťazi týchto kvalifikačných skupín sa prebojujú na svetový šampionát do Litvy (12. septembra - 4. októbra). Štyri tímy z druhých miest budú bojovať ešte v následnom play off (9. a 12. apríla 2020) o zostávajúce dve miestenky.