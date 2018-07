Futsalistky SR v prvej fáze kvalifikácie ME proti Fínsku a Litve

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 5. júla (TASR) - Slovenské futsalistky sa stretnú v prvej fáze kvalifikácie ME 2019 s Fínskom a Litvou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Kvalifikačný turnaj sa uskutoční 21. až 26. augusta v Litve. Jeho víťaz si zabezpečí postup do hlavnej fázy, kde od 11. do 16. septembra nastúpi proti domácemu Portugalsku, Srbsku a Česku.