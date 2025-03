Future Fusion 2025 : Prestížna konferencia opäť spojí lídrov biznisu a prinesie nový pohľad na Smart City

Budúcnosť miest v digitálnej ére

13.3.2025 (SITA.sk) -"Téma Smart City je dnes nevyhnutná pre udržateľný rozvoj miest a regiónov. Našou ambíciou je predstaviť inovatívne riešenia a otvoriť diskusiu o tom, ako môžu technológie, infraštruktúra a udržateľnosť spolupracovať pri formovaní moderných a funkčných miest. Chceme inšpirovať odborníkov aj verejnosť k hľadaniu nových prístupov a prepájaniu sektorov, pretože len spolu môžeme vytvoriť inteligentné mestá budúcnosti,” uviedli organizátorky konferencie PhDr. Lenka Čech a Ing. Monika Reháková.Konferencia sa uskutočnív prestížnych priestoroch. Moderátorkou podujatia bude opäť Simona Frantová, redaktorka televízie ta3 a sa laureátka ocenenia Slovenka roka 2024.Za druhým ročníkom podujatia stoja hneď dvaja silní partneri - spoločnostiStavebno-developerská spoločnosťstála minulý rok pri zrode konferencie Future Fusion a aj tento rok prinesie inšpiratívny pohľad do sveta architektúry a developmentu."S veľkou radosťou sme opäť prijali príležitosť zúčastniť sa tejto výnimočnej konferencie. Už pri jej prvom ročníku nás ohromila vysoká úroveň organizácie a kvality obsahu, a preto sme ani tentoraz neváhali poodhaliť zákutia našej developerskej dielne. Minulý rok sme priniesli pohľad na rekonštrukciu historického kaštieľa Chateau Révay – na premenu minulosti do súčasnosti. Tento rok sa v rámci iného projektu ponoríme do zdanlivo automatického procesu spájania jednotlivých detailov do harmonického a funkčného celku. No ako už býva zvykom, skutočné majstrovstvo spočíva v neviditeľných nuansách a trpezlivej práci, ktorá je skrytá za výsledkom. Viac už ale na pódiu," povedal Ivan Slíž, konateľ spoločnosti Ismont.Dôležitým partnerom je aj spoločnosť, popredný poskytovateľ riešení v oblasti digitálnej transformácie, migrácie dát a automatizácie podnikateľských procesov. Moderné podnikové informačné systémy umožňujú prehľadnú správu dát, optimalizáciu procesov a automatizáciu verejných služieb. Vďaka nim môžu mestá efektívne riadiť financie, infraštruktúru, mobilitu či energetický manažment. "Sme presvedčení, že efektívna správa dát a ich bezpečná transformácia sú základom úspešnej digitalizácie. Naše riešenia pomáhajú organizáciám naplno využiť potenciál ich údajov a pripraviť sa na budúcnosť," uviedol Michal Procházka, spoluzakladateľ Natuvion Slovakia."Naša misia je uľahčiť organizáciám prechod na moderné technologické riešenia, pričom dbáme na kvalitu, bezpečnosť a inovatívny prístup. Teší nás, že môžeme naše vízie a riešenia prezentovať na konferencii Future Fusion," dodal Juraj Ziman, spoluzakladateľ Natuvion Slovakia.Ako silný partner konferencie Future Fusion 2025 prinesie Natuvion svoje skúsenosti v oblasti dátovej migrácie.Jedným z hlavných partnerov konferencie je aj konzultačná spoločnosť, ktorá sa viac ako desať rokov venuje poradenstvu v oblasti eurofondov. Svojou účasťou na konferencii chce upozorniť na problematiku čerpania eurofondov pre zlepšenie života v slovenských mestách a obciach.Konferenciu podporila aj realitná spoločnosť, ktorá sa zameriava na zahraničný realitný trh, špeciálne Cyprus, kde má v portfóliu hneď niekoľko projektov. Tie sa predstavia práve na aktuálnom ročníku Future Fusion. "Osobný kontakt v realitnom biznise je kľúčový, najmä pri investovaní do zahraničných nehnuteľností," povedal Marek Mladý, majiteľ Cyprus Properties.O občerstvenie na konferencii sa postará novootvorená kaviareňz Galanty, ktorá láka svojimi dizajnovými priestormi a servisom. O kvalitnú kávu sa postará rodinnáKonferencia Future Fusion 2025 prinesie diskusie a odborné vstupy uznávaných odborníkov z oblasti ekonomiky, realít, IT a umelej inteligencie. Podujatie poctí svojou účasťou aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR JUDr., ktorá sa vyjadrí k investíciám do dopravnej infraštruktúry a zjednodušeniu výstavby. O implementácii Smart agendy v mestách a regiónoch bude hovoriť, riaditeľ Odboru inovácií a Smart Agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Medzi hlavných rečníkov patria:Nezmeškajte najväčšiu konferenciu roka na tému Smart City! Pripojte sa k popredným odborníkom a inovátorom, ktorí formujú budúcnosť miestZískajte vstupenky už dnes naa zažite inšpiratívny deň plný nových myšlienok a kontaktov. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke www.futurefusion.sk a na Instagrame konferencie Future Fusion.Informačný servis