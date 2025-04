Future Fusion 2025: Slovensko na križovatke – vízia, investície a architektúra pre 21. storočie

Quo Vadis, Slovensko?

Technológie ako nástroj rastu

Keď sa architektúra stretne s filozofiou

Eurofondy ako nevyužitý potenciál

Slovenský kapitál mieri na Severný Cyprus

Realitné investovanie z praxe

Vlastníctvo ako nástroj záchrany Slovenska

Verejný sektor a stratégia Smart City

Slovensko potrebuje odvahu plánovať

24.4.2025 (SITA.sk) -Podujatie otvoril Dr. Roman Čech, dekan floridskej univerzity, uznávaný odborník na urbanizmus a strategický rozvoj miest, ktorý svojou prednáškou s názvom "Quo Vadis, Slovensko?" nastavil tón celej konferencie – kritický, vecný a vizionársky.Dr. Čech nešetril kritikou ani presnými dátami – upozornil, že v počte obytných jednotiek Slovensko výrazne zaostáva za ostatnými štátmi EÚ a ich úroveň môže dosiahnuť až o 15 až 20 rokov. Rozobral aj tému financovania bývania a zdôraznil potrebu systémových zmien. Na margo globálneho kontextu naznačil, že obchodná a colná politika Donalda Trumpa ovplyvnila aj európske trhy, vrátane realít – cez investičné bariéry, dopytové výkyvy a pohyb kapitálu. Slovensko preto potrebuje jasnú, dlhodobú a nadčasovú víziu.Jedným z kľúčových blokov konferencie bol panel informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť každej modernej stratégie v oblasti biznisu, urbanizmu i investícií. Panel sa zameral na to, ako môžu technológie posunúť realitný trh, marketing či firemné procesy.Hlavným ťahúňom diskusie bol Martin Hrubý zo spoločnosti NATUVION, generálneho partnera podujatia, ktorá patrí medzi lídrov v transformácii a migrácii podnikových dát. Práve tento rečník v rámci témy Smart City hovoril aj o digitálnom myslení zamestnancov verejnej správy a samosprávy s tým, že každý zamestnanec mesta od úradníka až po riaditeľa odboru musí chápať digitálne princípy, vrátane AI. Umelá inteligencia dokáže ovplyvniť mestské služby ako dopravu, sociálnu starostlivosť alebo školstvo. Už dnes sa používa v mnohých oblastiach – od predikcie potrieb sociálnych služieb, cez automatizované prepisy na úradoch, až po digitálne plánovanie mesta pomocou tzv. city digital twin."AI nie je hrozba, ale konkurenčná výhoda, pre tých ktorí ju aktívne využívajú. Báť sa jej musia len tí, ktorí ju nebudú používať," zdôraznil Hrubý.Na praktickú aplikáciu umelej inteligencie sa zameral Martin Volek, ktorý ukázal, ako AI pomáha pri personalizácii obsahu, automatizácii kampaní a zvyšovaní viditeľnosti na LinkedIne. "Ak chceme, aby naše digitálne stopy pracovali za nás, musíme ich správne nastaviť. AI vie robiť zázraky – ale len s jasnou stratégiou," povedal Volek.Panel uzavrel realitný maklér Branislav Čuri, ktorý sa zameral na CRM systémy a ich význam pre realitných maklérov. Poukázal na dôležitosť dátovej disciplíny a analytického prístupu k budovaniu vzťahov s klientmi. "CRM nie je len databáza. Je to strategický nástroj, ktorý pomáha zmeniť náhodného klienta na dlhodobého partnera," vyhlásil Čuri.Jedným z najpôsobivejších vstupov bola prezentácia Maroša Červenku zo spoločnosti Ismont, generálneho partnera podujatia. Prezentácia sa točila okolo konceptu OC Island, komerčno-administratívneho centra, ktorý navrhol Šimon Mišurda. OC Island sa pýši impozantným dôrazom na detail a kombináciou použitých materiálov. Základná ikonografia projektu – ostrov, bonsaj, loď a plachty – predstavuje nosné symboly identity stavby. Tieto motívy boli nielen vizuálnou inšpiráciou, ale aj filozofickým základom pre tvarovanie objektu. Dominantným princípom sa stal oblúk – tvar, ktorý reprezentuje pohyb, tok a spojenie s vodou."S radosťou sme sa opäť zúčastnili konferencie, ktorej súčasťou sme už druhý rok. Bolo pre nás cťou predstaviť náš projekt OC Island, ktorý reprezentuje naše záväzky k inováciám a udržateľnému rozvoju. Ďakujeme organizátorom za skvelú príležitosť a všetkým účastníkom za podnetné diskusie. Veríme, že spoločne môžeme prispieť k budúcnosti, ktorá bude prospešná pre nás všetkých. Tešíme sa na ďalšie ročníky,” povedal Ivan Slíž, konateľ spoločnosti Ismont.Spoločnosť Metec Consulting, hlavný partner podujatia, pôsobí na trhu už viac ako 12 rokov a špecializuje sa na poradenstvo v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jej zakladateľ, Juraj Till, podrobne vysvetlil mechanizmus financovania, výber projektov, výzvy v oblasti administrácie a dôležitosť odborného sprievodu počas celého procesu. Odľahčil ju aj niekoľkými úsmevnými historkami z kontrol a implementácie projektov."Eurofondy majú obrovský potenciál – ak ich správne nastavíme a odborne využijeme, dokážu efektívne zmeniť infraštruktúru, bývanie aj kvalitu verejných služieb," povedal Till.Zahraničné investície sa dostali do centra pozornosti vďaka prezentácii realitnej kancelárie Cyprus Properties, ktorá sa špecializuje na predaj a prenájom nehnuteľností na Severnom Cypre.Jej zástupca Peter Obert vysvetlil, prečo sa Cyprus stáva čoraz atraktívnejším pre slovenských investorov. Medzi hlavné výhody patria výnosy z prenájmu na úrovni 8–12 % ročne, priaznivé daňové podmienky, nižšie vstupné ceny ako v západnej Európe, ale aj strategická poloha medzi EÚ, Áziou a Afrikou. Spoločnosť má priamy prístup k exkluzívnym projektom, keďže pracuje iba s overenými developermi, čím dokáže zabezpečiť kompletný a bezpečný servis klientom.Investičný expert Roman Kružliak, majiteľ 60 bytov, viedol diskusiu na tému "Investovanie do nájomných nehnuteľností", počas ktorej rozobral kľúčové otázky: Prečo a kedy začať investovať? Ako získať spoľahlivého nájomcu a udržať si ho? Ako sa pripraviť na legislatívne zmeny?Okrem praktických rád apeloval aj na potrebu legislatívnych úprav, ktoré by posilnili práva prenajímateľov, zvýšili stabilitu nájomných vzťahov a zatraktívnili tento typ investovania pre širšiu verejnosť.Silný názor zaznel aj od realitného odborníka Martina Čapa, ktorý sa v prednáške "Ako môžu nehnuteľnosti zachrániť Slovensko" jednoznačne postavil proti presadzovaniu nájomného bývania ako hlavného riešenia. "Nájomné bývanie nezakladá vlastníctvo a s ním spojené ekonomické, sociálne a psychologické benefity. Ak chceme stabilnú krajinu, musíme podporovať vlastníctvo," zdôraznil.Poukázal tiež na to, že dostupné bývanie je jeden z kľúčových faktorov riešenia demografickej krízy, ktorá Slovensko čaká v nasledujúcich dekádach.Denisa Žiláková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR, priniesla do programu konferencie Future Fusion 2025 pohľad z pozície verejnej správy. Vo svojej prednáške zdôraznila, že dopravná infraštruktúra je chrbticou každého rozvojového územia – od bývania, cez podnikateľské parky až po verejné služby.Prezentovala konkrétne kroky ministerstva smerujúce k zefektívneniu povoľovacích procesov a k príprave legislatívnych zmien, ktoré by umožnili rýchlejšiu a efektívnejšiu realizáciu investičných projektov. Tieto reformy by podľa nej mali podporiť nielen developerský sektor, ale aj obce a mestá, ktoré čelia rastúcemu tlaku na mobilitu, dostupnosť a udržateľnosť."Ak chceme rozvíjať regióny dynamicky a vyvážene, musíme odstrániť byrokratické bariéry a sústrediť sa na investície s reálnym dopadom na kvalitu života," uviedla Žiláková.Pohľad štátnej správy na túto problematiku prezentoval aj Juraj Hošták z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Poukázal na konkrétne príklady z praxe, ako štát cez Smart koncepty a digitálne riešenia podporuje mestá v oblasti energetiky, mobility, správy územia a participácie občanov.Future Fusion 2025 potvrdila, že budúcnosť slovenských miest a realitného trhu bude závisieť od synergie verejného a súkromného sektora, inovatívnych prístupov k architektúre, efektívneho využívania eurofondov a schopnosti tvoriť prostredie, ktoré podporuje vlastníctvo aj udržateľnosť.Informačný servis