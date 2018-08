Fúzia výrobcov technických plynov Linde a Praxair sa možno neuskutoční

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecká spoločnosť Linde uviedla, že spolu s americkou firmou Praxair budú musieť pravdepodobne predať väčší objem aktív, než predpokladali, aby splnili požiadavku regulačných úradov na udelenie súhlasu s ich plánovanou fúziou. To by však mohlo znamenať ohrozenie fúzie, ktorá by mala vytvoriť nového svetového lídra na trhu s technickými plynmi.Firmy Linde a Praxair sa ešte v decembri 2016 dohodli na kľúčových podmienkach spojenia. V prípade realizácie dohody by vytlačili z pozície svetovej jednotky na trhu s priemyselnými plynmi francúzskeho konkurenta Air Liquide. Hodnota kontraktu sa odhaduje na zhruba 87 miliárd USD (75,08 miliardy eur).V tom čase sa však firmy dohodli, že ak budú regulačné úrady požadovať predaj biznisu s tržbami v hodnote vyššej ako 3,7 miliardy USD alebo so ziskom EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou) nad 1,1 miliardy USD, ktorákoľvek zo strán môže od dohody odstúpiť bez sankcie za zrušenie dohody.Podľa najnovších informácií spoločnosti Linde americká Federálna komisia pre obchod (FTC) naznačila, že. Vzhľadom na rokovania s FTC a niektorými ďalšími regulačnými úradmi sa tak podľa Linde pravdepodobnosť, že firmy budú musieť dohodnutú hranicu prekročiť, zvýšila.(1 EUR = 1,1588 USD)