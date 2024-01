Fyzický konflikt na tanečnom parkete v Prešove sa skončil trestným stíhaním

22.1.2024 (SITA.sk) - Trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva a ublíženia na zdraví vedie polícia v prípade fyzického konfliktu, ktorý sa odohral v sobotu v noci v priestoroch jedného z prešovských podnikov.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , na tanečnom parkete muž z neznámeho dôvodu zaútočil na 33-ročného Prešovčana, ktorého udrel do tváre.Napadnutý muž spolu s 36-ročným kamarátom z Vyšnej Šebastovej odišli z podniku radšej preč, no útočníkovi to nestačilo.„Šiel za nimi von, kde ich už oboch fyzicky napadol. Udieral ich do tváre, jedného i kopol do hrudníka a strhol ho na zem. Napadnutí muži utrpeli viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie,“ skonštatovala Ligdayová.Dodala, že polícia ešte v uvedený deň muža podozrivého z tohto protiprávneho konania vypátrala. „Išlo o 30-ročného Prešovčana. Skončil v cele policajného zaistenia,“ informovala policajná hovorkyňa.