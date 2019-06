G. Gál: Na zastavení exekúcií trváme

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR trvá na znení návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií tak, ako bol predložený do parlamentu. Pre TASR to potvrdil šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd). Exekútori podľa neho zatiaľ neprišli s takým návrhom, ktorý by si rezort mohol osvojiť. Dodal, že oficiálne požiadavky z iných organizácií ministerstvo nedostalo.reagoval pre TASR Gál. Výška navrhovanej paušálnej odmeny podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré exekútori vynaložili na úkony v exekučnom konaní, a sú násobne vyššie ako navrhovaný paušál.Otázku financií už rezort spravodlivosti podľa ministra v tomto prípade nedorieši. Exekútori podľa neho neprišli s takým návrhom individuálneho zastavenia exekúcií, ktorý by garantoval, že staré exekúcie nezostanú na súdoch.Komora totiž podľa Gála požadovala, aby zastavovanie exekúcií nebolo plošné.uviedol minister.Podľa Gála je potrebné v dohľadnom čase doriešiť "milióny spisov", ktoré zahlcujú a spomaľujú celý súdny systém.doplnil.Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrh zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. SKE nevylúčila, že by sa pre návrh mohla obrátiť na Ústavný súd SR.