G. Gál: Nominácia sudcu do Luxemburgu sa za tejto vlády nevyrieši

Vláda schválila ministrovi spravodlivosti zmeny v notárskom a exekučnom poriadku

Bratislava 21. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si myslí, že za tejto vlády sa nedorieši nominácia slovenského kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ).uviedol Gál ako dôvod svojich pochybností týkajúcich sa nominácie prípadného úspešného kandidáta. Podľa neho môže síce vláda stiahnuť Michala Kučeru, ktorý bol kandidátom na tento post, avšak opätovná nominácia iného kandidáta nie je garanciou jeho úspechu.Rozhodovanie o výbere Michala Kučeru na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ nebolo podľa Gála transparentné. Má pochybnosti o tom, či Slovensko nie je v tejto záležitosti diskriminované. Kučera bol štvrtým slovenským kandidátom, ktorého poradný výbor Rady EÚ odmietol.Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Kučera bol v poradí štvrtým kandidátom. V Bruseli jeho kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. Rovnaký scenár postihol aj Kučerových predchodcov Máriu Patakyovú, Radoslava Procházku a Ivana Rumanu.Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti v prípade verejného záujmu. Rezort chce rozšíriť aj prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť. Novely notárskeho a exekučného poriadku schválila vláda na stredajšom rokovaní.Podľa navrhovanej novely Notárskeho poriadku by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie.Rezort chce tiež umožniť všetkým účastníkom disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.Podľa novej právnej úpravy by mohol minister spravodlivosti podať správnu žalobu "v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem".Novelou by sa v Notárskom poriadku vypustila jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu má zostať zachovaná.