G. Gál si myslí, že Š. Harabin by sa mal vzdať sudcovského postu

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. októbra (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si myslí, že sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin by sa mal vzdať sudcovského postu. Uviedol to po rokovaní vlády v reakcii na utorkové (1. 10.) vyhlásenie Harabina, že zakladá politickú stranu Vlasť.poznamenal Gál. Zákon o sudcoch a prísediacich podľa ministra spravodlivosti hovorí, že sudca nemôže byť členom politickej strany a politického hnutia, ani politicky aktívny.povedal Gál. Zároveň si myslí, že by sa mal vzdať sudcovského postu.Harabin v utorok oznámil, že je volebným lídrom politickej strany Vlasť. Na tlačovej konferencii neodpovedal na otázky novinárov k jeho zotrvávaniu vo funkcii sudcu. Od 15. októbra bude účinná novela zákona, ktorá zbavuje talára sudcov kandidujúcich do parlamentu a europarlamentu. Sudcovia tak nebudú môcť kandidovať na kandidačnej listine politickej strany či hnutia.