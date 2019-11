G.Grendel:Finančná polícia má dôsledne preveriť majetok J.Balciara

Na archívnej snímke Gábor Grendel a Igor Matovič. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Finančná polícia by mala preveriť majetkové pomery riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS) Jána Balciara. Poslanci Národnej rady (NR) SR z hnutia OĽaNO podajú v tejto súvislosti podnet na finančnú políciu. Informoval o tom poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) na piatkovej tlačovej konferencii.," priblížil Grendel s tým, že Balciar nemohol legálne na základe jeho príjmu nadobudnúť svoj majetok, ktorý je podľa medializovaných informácií v hodnote troch miliónov eur.Argumentuje tým, že rozdiel medzi výpočtom jeho príjmu a reálnou hodnotou majetku je priveľký, a aj preto sa rozhodli podať podnet na finančnú políciu, aby sa ním zaoberala.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger doplnil, že majetkovým pomerom Balciara sa venoval aj osobitný kontrolný výbor NR SR, ktorému predsedá, a jeho členovia ho vyzvali, aby svoj majetok vysvetlil. Keďže tak neurobil, OĽaNO vyzvalo Balciara, aby odstúpil z funkcie. "" podotkol Heger.Podnet podávajú poslanci aj preto, lebo doteraz nemali informácie o postupe preverovania políciou v tejto veci. "," dodal Grendel s tým, že ak ich podnet zamietnu, uvidia dôvody, prečo tak polícia urobila.Polícia už v minulosti preverovala medializované informácie o majetkoch šéfa VS. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ešte v septembri po rokovaní kontrolného parlamentného výboru informoval o tom, že Balciar majetok nadobudol legálne. Podľa medializovaných informácií mal Balciar získať niekoľko apartmánov na Táľoch podozrivým spôsobom. V prípade troch apartmánov a aj chaty v Nízkych Tatrách má ísť o nehnuteľnosti, ktoré v minulosti patrili človeku, ktorý má byť podľa medializovaných informácií prepojený s mafiánskou skupinou černákovcov. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk.