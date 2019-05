G. Grendel zostane s OĽaNO, do strany A. Kisku sa nechystá

Gábor Grendel, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a bývalý šéf neparlamentného hnutia NOVA Gábor Grendel bude v budúcoročných parlamentných voľbách kandidovať za OĽaNO. Potvrdil to pre TASR s tým, že sa tak chce odvďačiť OĽaNO za šancu, ktorú mu dalo. Grendel sa spomínal ako jeden z možných politikov, ktorý by sa mohol pridať k pripravovanej strane prezidenta Andreja Kisku.uviedol Grendel.V súvislosti s Kiskovou stranou sa spomína aj predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová. Tá nepotvrdila, že z OĽaNO odíde a spojí svoju politickú budúcnosť s novovznikajúcou Kiskovou stranou.Grendel je naďalej členom hnutia NOVA, predsedníckeho kresla sa vzdal pred časom. Svoje členstvo plánuje prehodnotiť. Hnutie NOVA si podľa jeho slov ide vlastnou cestou.poznamenal. Na otázku, či sa toto hnutie spojí s Andrejom Kiskom, Grendel povedal, že je to otázka na nové vedenie.Nová väčšina (NOVA) je politické hnutie, ktoré ministerstvo vnútra zaregistrovalo 25. októbra 2012. Jeho lídrom bol vtedy Daniel Lipšic. NOVA sa pred parlamentnými voľbami v roku 2016 spojila na kandidačnej listine s hnutím OĽaNO. V parlamente pôsobia v klube OĽaNO. Grendel bol predsedom od júna 2017. Odstúpil tento rok pre odlišné predstavy o strategických krokoch hnutia.