G. Gyimesi ani E. Tomáš by nepodporili registrované partnerstvá

Poslanci György Gyimesi (OĽANO) a Erik Tomáš (nezaradený) pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD by nepodporili registrované partnerstvá na Slovensku. Sú však za možnosť dedenia či prístupu k zdravotnej dokumentácii pri pároch rovnakého pohlavia. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) ich vyzvala na podporu zákona predloženého v parlamente, ktorý zavádza inštitút partnerského spolužitia. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike v súvislosti s dvojnásobnou vraždou príslušníkov LGBTI komunity.





Bittó Cigániková si myslí, že už nestačia len gestá a prázdne slová. Gyimesi vinu ani zodpovednosť za tragédiu necíti. Odmieta tiež uplatňovanie princípov kolektívnej viny. Tomášovi prekáža politizácia témy.Podľa Tomáša je potrebné prijímať legislatívu, ktorá by obmedzila nenávistné prejavy na internete. Očakáva celospoločenskú a celopolitickú zhodu. Tvrdí, že za šírenie nenávisti na internete treba rovnaké tresty ako vo "fyzickom živote". Bittó Cigániková vyzvala ľudí, aby nahlásili, ak niekto vraždy schvaľuje, ako aj iné útoky či nenávistné prejavy. Súhlasí, že na sociálnych sieťach by mali ľudia vystupovať pod vlastným menom.Poslankyňa SaS by podporila, aby sa v školách učilo o LGBTI komunite. Gyimesi je za to, aby sa žiaci viedli k tolerancii nielen vo vzťahu k LGBTI komunite, ale menšinám či iným rasám. Jeho podpora zmeny učebných osnov by závisela od konkrétneho návrhu. Tomáš si myslí, že hovoriť o tolerancii je namieste. Považuje však za potrebné rozprávať tiež o konzervatívnych hodnotách či tradičnej rodine.

Ani jeden z poslancov sa zatiaľ nevyslovil za odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v súvislosti s dvojnásobnou vraždou. Tomáš chce počkať na závery kontrol konania bezpečnostných zložiek. Skonštatoval však, že Mikulec už na svojej pozícii dávno nemal byť a na jeho mieste by sám odišiel. Podľa Gyimesiho nezlyhala ani polícia, ani minister. Ako argumentoval, nie je možné, aby polícia monitorovala milióny účtov na sociálnych sieťach. Bittó Cigániková by žiadala vyvodenie zodpovednosti, iba ak by odborníci potvrdili zlyhanie polície. Podobne ako Tomáš však vidí iné Mikulcove zlyhania.



V súvislosti s tragédiou na zastávke Zochova v Bratislave sa Tomáš a Gyimesi zhodujú na potrebe sprísniť tresty za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Bittó Cigániková, odvolávajúc sa na odborníkov, tvrdí, že tresty sú dostatočné.



Otvorenie schôdze Národnej rady SR k zvyšovaniu tohtoročného rozpočtu a zrejme aj samotný návrh plánuje SaS podľa poslankyne podporiť. Poslanci Hlasu-SD zotrvajú vo svojom negatívnom postoji k otvoreniu schôdze.