G. Ladičová vybojovala striebro v C1 do 23 rokov na 500 m

Na snímke slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Gabriela Ladičová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Račice 14. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Gabriela Ladičová získala v nedeľu striebornú medailu v C1 na 500 m v kategórii do 23 rokov na ME juniorov v rýchlostnej kanoistike v Račiciach. Slovenku predstihla iba Ukrajinka Anastasia Četveriková, bronz získala Gruzínka Mariami Kerdikašviliová.Na rovnakej trati v A-finále v kategórii juniorov finišovala Slovenka Lucia Valová na 8. mieste. Slovenská výprava má v Račiciach tak už tri cenné kovy. V sobotu v prvý finálový deň Mariana Petrušová získala na kilometri titul majsterky Európy v K1 do 23 rokov a duo Samuel Baláž a Adam Botek sa tiež na kilometri stalo vicemajstrami Európy v K2 do 23 rokov.