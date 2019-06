G. Matečná: Agrosektor nedostatočne využíva obnoviteľné zdroje energie

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Podhájska 1. júna (TASR) – Slovensko je bohatá krajina na zdroje geotermálnej energie, napriek tomu ich využíva iba hŕstka podnikateľov. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).zdôraznila Matečná.Medzi podnikateľov, ktorí využívajú zdroje geotermálnej energie, patrí Branislav Oremus z firmy Slovkvet, ktorý je najväčší slovenský pestovateľ gerber. Pod skleníkmi vyhrievanými termálnou vodou sa darí nielen jeho kvetom, ale aj paradajkám.Skleníky sa rozprestierajú na ploche 2,6 hektára, z toho jeden hektár pokrývajú gerbery a 1,6 hektára paradajky. Ročne sa v nich urodí takmer 800 ton paradajok a vyrastú štyri milióny gerber, ktoré pestuje v 50 odrodách. Tento objem z neho robí najväčšieho pestovateľa gerber nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu.Teplo na vyhrievanie skleníkov čerpá z termálnych prameňov, o ktoré sa delí s miestnym termálnym kúpaliskom.vysvetlil Oremus.Ide o pokrokovú technológiu pestovania, ktorá len minimálne zaťažuje životné prostredie. Jej ekologickosť podčiarkuje fakt, že na pestovanie nepoužíva žiadne pesticídy. Hneď ako vykvitnú prvé kvety, do skleníkov s paradajkami vpúšťa čmeliaky, ktoré sa starajú o ich opelenie.doplnil Oremus.poznamenala Matečná.Pôdohospodárska platobná agentúra vlani vyhlásila výzvu zameranú na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v ktorej bolo alokovaných takmer desať miliónov eur. Do výzvy sa s projektmi zapojilo 11 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.