G. Matečná: Prijatím smernice odzvonilo dvojakej kvalite potravín

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Prijatím európskej modernizačnej smernice v apríli 2019 odzvonilo dvojakej kvalite potravín, ktorá je definovaná ako klamlivá obchodná praktika. Povedala to v stredu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) s tým, že krajina ako SR dokáže v Európskej únii (EÚ) ovplyvniť veľké veci.povedala ministerka s tým, že členské krajiny testujú na základe celoeurópskej metodiky vyše 70 produktov. K jej implementácii do legislatívy uviedla, že sa to udeje novelou zákona o neprimeraných obchodných podmienkach v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.Zdôraznila, že prijatie smernice je víťazstvom spotrebiteľov zo strednej a východnej Európy a podľa dokumentu je možné udeliť sankcie až do 4 % z obratu. V súvislosti s tým, že smernica povoľuje výnimky, povedala, že každá výnimka musí byť označená na obale. Výnimku dostanú produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z predpisov krajín.pripomenula šéfka agrorezortu postoj Viedne počas rakúskeho predsedníctva k tejto téme.Za vážny problém považuje správanie sa distribútorov nadnárodných výrobcov potravín, ktorí nedovoľujú ich cezhraničný nákup.povedala šéfka agrorezortu.EÚ čelí aj útokom na kvalitu a bezpečnosť potravín zvonka.konštatovala. Ako príklady uviedla import pokazeného brazílskeho mäsa či karcinogénne oleje z Ukrajiny. Problémom pre európskych potravinárov je neštandardne lacný cukor z Indie, ktorý je pestovaný v neekologických podmienkach.konštatovala ministerka Matečná a zároveň vyzvala občanov na aktívnu účasť na blížiacich sa voľbách do europarlamentu a aby volili tých, ktorí skutočne bojujú za slovenského spotrebiteľa.