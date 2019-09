G. Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prichádza na rokovanie Národnej rady na bicykli pri príležitosti Európskeho týždňa mobility, 19. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 19. septembra (TASR) - Regióny majú k dispozícii na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 81,8 milióna eur. Na Slovensku tak pribudnú nové cyklotrasy, zvýšiť by sa mala aj atraktivita verejnej dopravy. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá vo štvrtok pricestovala na rokovanie parlamentu na bicykli pri príležitosti Európskeho týždňa mobility.Matečná vyzvala cestujúcich, aby namiesto áut čo najviac cestovali verejnou dopravou, pešo, či na bicykli. Využiť pritom môžu nové cyklotrasy, novovybudované prestupné dopravné terminály či nízkoemisné autobusy, ktoré agrorezort v spolupráci s mestami a obcami dal nedávno do užívania verejnosti.uviedla Matečná.Agrorezort, ktorý zastrešuje Integrovaný regionálny operačný program (IROP), doteraz podporil desiatky projektov zameraných na verejnú a ekologickú dopravu.Ministerstvo vyčíslilo, že na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry aj propagáciu poputuje do regiónov 81,8 milióna eur. Schválených bolo 98 cyklistických projektov po celom Slovensku, z ktorých vznikne 250 kilometrov cyklotrás.Na projekty zvýšenia atraktivity verejnej dopravy je z fondov Európskej únie vyčlenených 35,1 milióna eur. Vďaka nim mestá a obce vybudujú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy. Schválených bolo 38 projektov.Na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy bolo vyčlenených približne 21 miliónov eur. Len v Bratislave jazdí vďaka IROP-u 18 elektrobusov, v Žiline pribudlo 22 nízkoemisných a hybridných vozidiel a Košice nakúpili 9 nízkoemisných autobusov a 9 elektrobusov.