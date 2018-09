G. Tria: Štátny dlh Talianska bude klesať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. septembra (TASR) - Verejný dlh Talianska sa bude v nasledujúcich troch rokoch znižovať, napriek tomu, že vláda plánuje na dané obdobie vyšší rozpočtový deficit, než sa očakávalo. Uviedol to taliansky minister financií a hospodárstva Giovanni Tria, pričom dodal, že zabezpečiť by to mal vyšší rast ekonomiky.Talianska vládna koalícia znervóznila trhy, keď koncom tohto týždňa oznámila, že sa dohodla na budúcoročnom rozpočtovom deficite vo výške 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rovnaký schodok plánuje vláda aj v rokoch 2020 a 2021.Čo sa týka budúceho roka, navrhovaný deficit je trikrát vyšší, než plánovala predchádzajúca vláda. Tá chcela rozpočtový deficit v budúcom roku stlačiť na 0,8 % HDP. Návrh je horší aj v porovnaní s deficitom, aký navrhoval Tria. Ten chcel docieliť budúcoročný rozpočtový schodok na úrovni 1,6 % HDP.Očakáva sa, že Taliansko sa dostane do sporu s Európskou komisiou, ktorá tlačí na Rím, aby svoje výdavky obmedzil a umožnil tak výraznejšie znižovanie mimoriadne vysokého verejného dlhu. Jeho hodnota dosahuje 132 % HDP, čo je po Grécku druhý najvyšší dlh v eurozóne.Tria však upokojuje, že dlh bude klesať, napriek vyššiemu rozpočtovému deficitu, než sa očakávalo.povedal Tria pre denník Il Sole 24 Ore. Bolo to jeho prvé oficiálne vyjadrenie od štvrtka (27.9.), keď sa mu nepodarilo svoj návrh rozpočtového deficitu na úrovni 1,6 % HDP presadiť. Navrhovaný schodok rozpočtu je síce stále v rámci rozpočtových pravidiel, ktoré stanovujú, že nesmie prekročiť 3 % HDP. Taliansko ale EÚ sľúbilo výraznejšie zníženie, aby riešilo práve vysoký dlh.Podľa Triu dlh bude v rokoch 2018 až 2020 klesať o jeden percentuálny bod, nakoľko vyšší deficit podporí rast ekonomiky. Dodal, že vyšší deficit neposlúži len na zafinancovanie plánov vlády zvýšiť výdavky na sociálne zabezpečenie a zníženie daní, ale podporí aj investície.Minister odhaduje, že ekonomika vzrastie tento rok o 1,6 % a v budúcom roku o 1,7 %. To je optimistickejšia prognóza, než nedávno zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), podľa ktorej by rast talianskej ekonomiky mal tento rok dosiahnuť 1,2 % a v budúcom roku by sa mal mierne spomaliť na 1,1 %.Tria, ktorý poprel šumy okolo jeho možnej rezignácie, bude teraz čeliť otázkam v súvislosti s kontroverzným rozpočtovým návrhom na pondelkovom (1. 10.) stretnutí s ďalšími ministrami financií eurozóny v Luxemburgu.