G7 bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné, tvrdí kancelár Scholz

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že skupina siedmich popredných ekonomík sveta G7 na svojom nadchádzajúcom samite dá jasne najavo, že Ukrajina môže očakávať potrebnú podporu „tak dlho, ako to bude potrebné".V rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru DPA zverejnenom v sobotu Scholz povedal, že chce využiť budúcotýždňové stretnutie s lídrami G7 v bavorskej dedine Elmau na diskusiu o dlhodobých vyhliadkach pre Ukrajinu.„Budeme pokračovať v podpore Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné. Chceme sa uistiť, že kalkulácie ruského prezidenta Vladimira Putina sú nesprávne,“ povedal Scholz. „Putin očividne dúfa, že všetko zapadne na svoje miesto, keď si podmaní dostatok územia a medzinárodné spoločenstvo sa vráti k normálnemu chodu. To je ilúzia," dodal nemecký kancelár.Scholz uviedol, že on i jeho kolegovia z Francúzska, Talianska a Rumunska počas štvrtkovej návštevy Kyjeva diskutovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o ďalších dodávkach zbraní pre Ukrajinu, konkrétne streliva a delostrelectva.Spomenutí štyria politici tiež podporili ukrajinskú snahu o členstvo v Európskej únii , pričom Scholz vyjadril nádej, že ju na budúcotýždňovom stretnutí v Bruseli podporia všetky krajiny únie.