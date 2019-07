Gábor Gál: Je lepšie ústavných sudcov voliť verejnou voľbou

Na snímke Gábor Gál. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 5. júla (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál si myslí, že voliť ústavných sudcov je lepšie verejnou voľbou. Povedal to po 164. rokovaní vlády SR.uviedol Gál na otázku, prečo parlament ešte nezvolil dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu.povedal minister. Dodal, že hodlá využiť všetky svoje možnosti, či už sú to možnosti člena vlády, alebo politika,Na otázku, prečo sa koalícia ešte nedohodla, reagoval s tým, že poslanci Mosta-Híd volili vždy potrebný počet kandidátov a vždy sa na voľbe zúčastnili. Poslancov, ktorí dohodnutých kandidátov nevolili, Gál neidentifikoval, avšak poznamenal, že to určite nie sú poslanci Mosta.spresnil.Či nie je za to, aby sa vládne strany dohodli s opozíciou pri ďalšej voľbe, reagoval, že sa treba najprv dohodnúť v koalícii. Dodal tiež, že za druhej vlády Mikuláša Dzurindu bol tiež problém s voľbou kandidátov.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. V poslednom hlasovaní, ktoré bolo na aktuálnej schôdzi, vybrali iba dvoch. Spolu tak parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.