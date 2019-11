Gaborčáková chce dofinancovať sociálne služby sumou 20 miliónov eur

Na archívnej snímke Soňa Gáborčáková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. novembra (TASR) - Nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená o tom, že v rozpočte by sa malo počítať s vyššími zdrojmi na dofinancovanie sociálnych služieb. Navrhla presunúť do tejto oblasti 20 miliónov eur prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k návrhu rozpočtu verejnej správy.podotkla Gaborčáková. Podľa nej v súčasnosti dominuje ponuka práce nad dopytom a v takejto situácii je podľa nej zvyšovanie výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce iracionálne.Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu chce dofinancovať oblasť sociálnych služieb sumou 20 miliónov eur. Zdroje sa majú presunúť z operačného programu Ľudské zdroje do programu zameraného na podporu sociálnych služieb.uviedla Gaborčáková.Výhrady k hospodáreniu štátu, ale aj k opatreniam v sociálnej oblasti má tiež nezaradená poslankyňa Veronika Remišová. Vláda sa podľa nej bezhlavo zadlžuje a Slovenskovyhlásila Remišová. Za jedno z najväčších zlodejstiev existencie samostatného Slovenska označila tender na výber mýta. Peniaze podľa nej v rôznych oblastiach chýbajú, leboNa mýtny tender súkromnej firme ide od štátu podľa jej slov viac ako 700 miliónov eur. Napríklad rodinné prídavky sa však za vlády Smeru-SD zvýšili za štyri roky o 1,43 eura.dodala Remišová s tým, že vláda sa zaviazala k vyrovnanému hospodáreniu aj v programovom vyhlásení a porušila ho. Remišová zároveň uviedla, že bude hlasovať proti návrhu rozpočtu.dodala Remišová.