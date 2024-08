Gajanová by mohla čoskoro posunúť svoj osobák pod 1:58. Kouč prezradil aj plány na najbližšie obdobie (video+foto)

Cesta sa nekončí

Limit na budúcoročné majstrovstvá sveta má splnený

Čakajú ich ďalšie preteky

6.8.2024 (SITA.sk) - Nemalú zásluhu na progrese a úspechoch slovenskej bežkyne Gabriely Gajanovej na medzinárodnej scéne má aj jej švajčiarsky kouč Louis Heyer. Ani on nechýba v dejisku OH a po jedenástom mieste Slovenky na 800 m s ňou zavítal do Slovenského olympijského domu . Nevyhol sa teda novinárom a rád im prezradil čo to o členke jeho tréningovej skupiny.Najprv zo svojho pohľadu opísal semifinále, v ktorom 24-ročná Liptáčka výkonom 1:58,22 minúty prekonala slovenský rekord Gabriely Sedlákovej z roku 1987.„Bola v ideálnej pozícii za Etiópčankou Dugumovou, ale potom jej skupina začala unikať, najprv meter a potom dva metre. Bolo to rýchle, ale nie príliš rýchle. Na olympiáde totiž nemožno zo seba vydať 99,9 percenta, ale je potrebných sto percent alebo aj 102 percent. Keď je tam nejaká maličkosť, ktorá chýba. GaGa sa necítila v nedeľu úplne ideálne a nevedela, či dokáže pritlačiť. Je tam potrebné vydať zo seba všetko. Je to však skvelá skúsenosť, keďže mala najlepší čas na poslednej stovke, takže si ušetrila ešte nejakú energiu. Prekonala národný rekord, takže to si môžeme odškrtnúť a som na ňu veľmi hrdý," prezradil Heyer.Poznamenal tiež, že vydareným účinkovaním pod piatimi kruhmi sa cesta nekončí.„Pracujeme ďalej a bolo by úžasné, keby sme tento rekord tlačili ešte nadol. Verím tiež, že na Slovensku inšpiruje Gabriela ďalšie dievčatá, ktoré sa niekedy posunú ne medzinárodnú úroveň a budú ju nasledovať," povedal Švajčiar.Upozornil tiež, že iba výkon z olympiády jej nepostačí na to, aby razom bola súčasťou "vychytených" svetových mítingov.„Na to, aby teraz pravidelne štartovala na elitných mítingoch, nestačí iba tento výkon. Je to len jeden z predpokladov. Musí vedieť víťaziť, čo sa jej už niekoľkokrát podarilo. Spravila si meno ako nebezpečná súperka pre elitné osemstovkárky a to je dobré. Sezóna sa ešte neskončila, takže ešte v tomto roku môže niečo dosiahnuť. Má už splnený limit na budúcoročné majstrovstvá sveta do japonského Tokia. Možno príde čas aj na to, aby sa dostala časom pod hranicu 1:58 min alebo nejaké víťazstvá," doplnil.V semifinále OH boli až tri zverenky tohto kouč, okrem Gajanovej aj Švajčiarky Rachel Pellaudová a Valentina Rosamiliová. Heyer vyzdvihol aj zdravú súťaživosť medzi jednotlivými členkami tréningovej skupiny.„Ťahajú sa vpred pri rôznych činnostiach, ktoré robíme. Či už na dráhe alebo v telocvični," uviedol.Po olympijských hrách dopraje Heyer slovenskej bežkyni Gajanovej krátky oddych a po ďalších súťažiach príde čas na dlhšiu pauzu.„Ešte nás čakajú nejaké preteky, ale potom dievčatá vrátane Gabriely potrebujú oddych a budú mať štyri týždne úplné voľno, veď sa skončil olympijský cyklus. Žiadne tréningy, iba oddych pre telo aj hlavu, aby sa zotavili. A potom sa postupne približne v druhej polovici októbra začneme zase spolu pripravovať," dodal.