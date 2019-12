Gajdoš a Hoľko ocenili víťazov 15. ročníka literárnej súťaže MO SR

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Víťazov 15. ročníka literárnej súťaže Ministerstva obrany (MO) SR ocenili minister obrany SR Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu ministerstva obrany SR Ján Hoľko. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Danka Capáková.povedal Gajdoš.V kategórii stredné školy sa na prvom mieste umiestnila Rebeka Morvaiová, na druhom mieste sa umiestnila Slávka Jalčová a na treťom mieste Adam Janeka. V kategórii vysokých škôl vyhrala literárna práca Márie Kromkovej. Na druhom miesta sa umiestnila Lenka Mitanová a cenu za tretie miesto si odniesol Peter Kromka.doplnil Hoľko.Komisia rezortu obrany hodnotila v prvom kole 132 literárnych prác, ktoré splnili všetky podmienky zaradenia do súťaže. Následne bolo päť najlepších prác z každej kategórie zaradených do druhého kola, v ktorom o víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla verejnosť hlasovaním na sociálnej sieti. Do hlasovania sa celkovo zapojilo 4050 ľudí.