Gajdoš: Chceme zvýšiť záujem ľudí o brannú prípravu a vzťah k vlasti

Trenčín 26. apríla (TASR) – Podporiť vzťah mladých ľudí k vlastenectvu a zvýšiť branné povedomie stredoškolákov je hlavným cieľom piatkového podujatia Ministerstva obrany SR Branné súboje študentov. Počas tohtoročného tretieho podujatia na Strednej športovej škole v Trenčíne to povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS).Školáci od rána súťažia v rôznych disciplínach – streľbe z airsoftových zbraní, absolvovali prekážkovú army dráhu, čaká ich 12-minútový beh.povedal minister s tým, že je to aj motivácia dostať mladých do Ozbrojených síl (OS) SR a ostatných bezpečnostných zložiek.Ako dodal, podobné podujatia sú aj príležitosťou získať vojenské zručnosti oficiálnym spôsobom a následne ich rozvíjať v dobrovoľnej vojenskej príprave.doplnil Gajdoš.Stredná športová škola v Trenčíne je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Jeho predseda Jaroslav Baška si váži, že ministerstvo obrany spoločne s Generálnym štábom OS SR sa otvára verejnosti, a takýmto spôsobom ukazuje úlohu a postavenie OS SR v spoločnosti.skonštatoval predseda TSK.Súčasťou Branných súbojov študentov boli aj dynamické ukážky Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície a prezentácia o Ozbrojených silách SR.