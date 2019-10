Gajdoš: Cieľom zvýšenia platov vojakov je zatraktívniť službu v OS SR

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) – Cieľom zvýšenia platov vojakov je zatraktívniť službu v Ozbrojených silách (OS) SR, povedal k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov minister obrany Peter Gajdoš (SNS).uviedol Gajdoš s tým, že rovnováha medzi modernizáciou, výcvikom a personálom musí byť adekvátna. Gajdoša potešilo, že novela našla podporu naprieč politickým spektrom, vzhľadom na to, že za ňu hlasovalo 131 poslancov.Odmeňovanie musí byť podľa šéfa rezortu obrany férové, čo má v praxi znamenať, že sa plat vojaka rozdelí na dve časti. Hodnostná tarifa bude tvoriť jednu tretinu, zatiaľ čo funkčná tarifa dve tretiny. To podľa podpredsedu SNS a poslanca NR SR Antona Hrnka zatraktívni viac náročnú službu. Hrnko zároveň uviedol, že mu je ľúto, že sa pozastavili niektoré vyzbrojovacie projekty.doplnil.Výšku hodnostného platu vojaka druhého stupňa stanovilo v návrhu ministerstvo tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. V návrhu uvádza sumu 1050 eur. Od neho by sa mal odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov.pokračuje ministerstvo. Dôstojnícke platy by sa mali odvíjať od platov poručíkov.Rezort obrany chce zvýšením platov vojakov zastaviť pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a zvýšiť jeho atraktivitu. Zároveň chce zamedziť súčasným i predpovedaným rizikám, ako sú neschopnosť udržať v Ozbrojených silách (OS) SR vzdelaný, vycvičený a kvalifikovaný vojenský personál, generačne nevyvážený personál či pokles úrovne života profesionálnych vojakov.Realizácia návrhu zákona by mala stáť ministerstvo obrany v roku 2020 približne 79,5 milióna eur, v roku 2021 asi 103,7 milióna eur a v roku 2022 okolo 118,3 milióna eur.Účinnosť by mala novela v prípade podpísania prezidentkou nadobudnúť od 1. februára 2020.