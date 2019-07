Gajdoš je pripravený obhájiť vozidlá 8x8 na rokovaní vlády

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. júla (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) je pripravený obhájiť návrh nákupu bojových obrnených vozidiel 8x8 aj výsledky ich skúšok v prípade jeho prerokovania na vláde. TASR to povedala hovorkyňa ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Materiál rezort v novembri minulého roka predložil Bezpečnostnej rade SR, do programu vlády zatiaľ zaradený nebol.uviedla hovorkyňa. Kedy rezort očakáva zaradenie materiálu do programu vlády, ani či sa v ňom plánujú ešte nejaké zmeny, nepovedala.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike v januári tohto roka odmietol tvrdenia, že sa materiál nepodarilo do vlády pretlačiť, alebo že ho vláda odmietla. Priblížil, že v rade sa zhodli na potrebeRezort obrany na jeseň minulého roka informoval, že plánuje do roku 2024 obstarať do 81 kusov obrnených vojenských vozidiel 8x8 s názvom Vydra. Výroba vozidiel má prebiehať vo veľkej miere na Slovensku.Vozidlo 8x8 bolo podľa Gajdoša dovyvíjané a upravené na základe komplexných požiadaviek vojakov Ozbrojených síl (OS) SR. Povedal tiež, že vozidlo úspešne prešlo všetkými druhmi skúšok a ochrannú známku vozidla s názvom Vydra dal zaregistrovať štátny podnik Konštrukta-Defence.V prípade súhlasu vlády plánoval rezort začať so sériovou výrobou od roku 2019. V prvom roku chceli vyrobiť 13 kusov, ktoré by mali nahrádzať bojové vozidlá pechoty v 22. a 21. mechanizovanom prápore. Gajdoš uviedol, že projekt predstavuje tiež podporu domáceho obranného priemyslu. Podľa analýz projektu ministerstvo predpokladá, že by sa na ňom mohlo podieľať 16 slovenských a jedna česká firma.