Gajdoš: NATO je nástrojom, ako ukázať jednotu a hrozbám čeliť spoločne

Na snímke vľavo minister obrany SR Peter Gajdoš a predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť NATO Michael Turner na rokovaní Výboru pre obranu a bezpečnosť na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO 2019. V Bratislave 1. júna 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Smerovanie Slovenska v oblasti zahraničnej politiky je jednoznačne proatlantické a proeurópske. Deklaroval to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vo Výbore pre obranu a bezpečnosť Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, ktoré sa koná v Bratislave. Zdôraznil potrebu plnenia záväzkov a spolupráce.," povedal poslancom výboru s tým, že je presvedčený o potrebe čeliť prichádzajúcim hrozbám spoločne. Na otázky poslancov o podpore NATO medzi občanmi odpovedal, že presné relevantné percentá k dispozícii nemá. "," dodal.V súvislosti so vzťahmi NATO a Európskej únie (EÚ) si myslí, že to, čo je dobré pre EÚ, je dobré aj pre NATO. Zdôraznil významnú úlohu spolupráce aj v súvislosti s novými výzvami. "," skonštatoval Gajdoš. Ako príklad uviedol kybernetickú bezpečnosť, hybridné vojny, zabezpečenie východného krídla Aliancie, modernizáciu armád, budovanie ťažkej mechanizovanej brigády či vytvorenie 5G siete.," skonštatoval.To, že sa PZ NATO koná aj na Slovensku, je podľa neho dôkazom, že sa zaoberá situáciou v jednotlivých členských krajinách. "," doplnil minister. Zároveň sa podľa neho ukázalo, že Slovensko je skutočne pohostinná, krásna a tiež vyspelá krajina.," povedal predseda brannobezpečnostného výboru PZ NATO Michael R. Turner. Parlamentné zhromaždenie je podľa jeho slov v prvom rade o spoločných cieľoch a hodnotách jednotlivých krajín NATO.," skonštatoval. Ocenil, že aj slovenský minister obrany na to vo výbore poukázal. Dodal, že rád počul jeho prezentáciu, ktorá zahŕňala plány aj dosiahnuté výsledky v ozbrojených silách.