Gajdoš rokoval s viceadmirálom Kilrainom o plnení záväzkov

Na archívnej snímke minister obrany Peter Gajdoš. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Júlový summit NATO, plnenie záväzkov, príspevky Slovenska do operácií medzinárodného krízového manažmentu. To sú témy, o ktorých hovoril minister obrany Peter Gajdoš (SNS) s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom a veliteľom Veliteľstva špeciálnych operácií NATO viceadmirálom Colinom J. Kilrainom. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.uviedol Gajdoš.Viceadmirál Kilrain ocenil pripravenosť príslušníkov špeciálnych síl zo Slovenska, ktorí pôsobia v operácii Resolute Support v Afganistane, ale aj na veliteľstve v Monse. Minister ho informoval aj o modernizačných projektoch, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.Gajdoš pripomenul, že Slovensko v súčasnosti disponuje už dvoma dopravnými lietadlami Spartan a štyrmi viacúčelovými vojenskými vrtuľníkmi UH-60M Black Hawk. Zároveň pripomenul, že vláda SR schválila návrh na obstaranie 14 kusov stíhacích lietadiel F-16, ako aj obmenu rádiolokačnej techniky stredného, malého a blízkeho dosahu. A rovnako tak pokračuje modernizačný proces v súvislosti s bojovými vozidlami 8x8 a 4x4.