Gajdoš: Verím, že armáda nebude finančne ukrátená, ekonomike sa darí

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. septembra (TASR) - Nesplnenie cieľa vybudovať mechanizovanú brigádu a pretrvávajúca strata atraktivity vojenského povolania. To sú podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) nedostatky, ktorým slovenská armáda čelí. Priznal to po stredajšom rokovaní kabinetu s vierou, že budúcoročný rozpočet pre jeho rezort bude koncipovaný tak, že armáda ukrátená nebude. Reálne nastavenie financií, s ktorými môžu vojaci počítať, ešte nepozná a nechce predbiehať.deklaroval Gajdoš. Ministerstvo obrany Bezpečnostnej rade a vláde SR predstavilo Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017. Materiál vzali kabinet aj rada na vedomie.Pozitívne hodnotí najmä aktualizáciu strategických dokumentov, Obrannej a Vojenskej stratégie SR.vysvetlil Gajdoš.V súvislosti s investíciami a modernizáciou bolo podľa jeho slov v minulom roku významným míľnikom najmä dodanie novej leteckej techniky pre vzdušné sily. Do ich výzbroje pribudli dva nové viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, ako aj lietadlo C-27J Spartan. V nadväznosti na strategické dokumenty vláda v uvedenom období schválila návrhy viacerých modernizačných projektov, a to predovšetkým projekty obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8 a vozidiel 4x4.Na margo problému s doplňovaním personálu Gajdoš poznamenal, že má priamy súvis s menšou konkurencieschopnosťou povolania profesionálneho vojaka na trhu práce. V prospech zlepšenia situácie začal rezort obrany už vlani pripravovať koncepciu manažmentu vojenského personálu OS SR.Hodnotiaca správa hovorí aj o legislatívnych zmenách, pričom v minulom roku v tejto oblasti dominovali pozitívne zmeny zákonov o dobrovoľnej vojenskej príprave a brannej povinnosti, ako aj zákona o účastníkoch národného boja za oslobodenie.Ministerstvo obrany v minulom roku pokračovalo aj v brannej príprave študentov, a to najmä prostredníctvom branných súbojov študentov stredných škôl.Slovenská republika si podľa Komplexného hodnotenia obrany SR v roku 2017 zachovala kredit spoľahlivého a zodpovedného partnera v rámci medzinárodného spoločenstva, a to najmä vďaka serióznemu plneniu záväzkov. Slovensko sa napríklad historicky prvýkrát zapojilo do námornej operácie a vysoko pozitívne bolo hodnotené plnenie ďalších úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj krokov prijatých na zvýšenie výdavkov na obranu.