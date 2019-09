Gajdoš: Zostatky havarovanej stíhačky začnú prevážať v pondelok

Minister obrany Peter Gajdoš odpovedá na otázky novinárov počas návštevy pilota havarovanej stíhačky v nemocnici v Nitre 29. septembra 2019. Stíhacie lietadlo MiG-29 spadlo pri obci Nové Sady v časti Ceroviny v okrese Nitra v sobotu 28. septembra. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nové Sady 29. septembra (TASR) – Pilot stíhacieho lietadla MiG-29, ktoré spadlo v sobotu 28. septembra neďaleko Nitry, je v stabilizovanom stave a bude prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V nedeľu o tom informoval minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).skonštatoval. Lietadlo spadlo do poľa pri obci Nové Sady, pilot sa stihol katapultovať. Dopadol v priestore obce Podhorany, odkiaľ si aj s pomocou miestneho občana privolal sanitku.Podľa slov ministra pokračuje vyšetrovanie a zabezpečovanie miesta nehody podľa plánu, nezávislý vyšetrovateľ a komisia vrátane dozorujúceho prokurátora robia všetko pre to, aby bola nehoda stíhačky objektívne vyšetrená. Zostatky havarovaného lietadla vrátane munície by sa mohli začať transportovať už v priebehu pondelka.potvrdil Gajdoš.Minister zároveň opravil nesprávne poskytnutý časový harmonogram vzletu dvoch stíhačiek, ktorý vznikol zámenou UTC času používaného v letectve a nášho času.potvrdil Gajdoš.Nehoda ho podľa vlastných slov utvrdila v tom, že je potrebné pokračovať v realizácii dlhodobého plánu výstavby a rozvoja Ozbrojených síl SR.skonštatoval minister.Havarované stíhacie lietadlo začalo po páde horieť, na mieste zasahovalo 12 hasičov z Nitry. Minister potvrdil, že havarované lietadlo vzlietlo s ostrou muníciou. Miestni obyvatelia počuli po páde stíhačky výbuchy.uviedol náčelník Generálneho štábu Daniel Zmeko.