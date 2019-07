Gajdošová a Király triumfovali na 4. ročníku Ness city triathlonu

Slovenská reprezentantka Romana Gajdošová Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Výsledky Ness City Triathlon 2019 – Sprint:



muži: 1. András Király (Maď.) 57:08 min., 2. Jan Čelůstka (ČR) 57:10, 3. Marek SMETANA (SR) 59:20



ženy: 1. Romana GAJDOŠOVÁ 1:00:01 h, 2. Ivana KURIAČKOVÁ 1:00:12, 3. Rebeka RIZMANOVÁ (všetky SR) 1:05:10

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 1. júla (TASR) - Slovenka Romana Gajdošová a Maďar András Király zvíťazili na 4. ročníku Ness city triatlonu v Košiciach. Pre oboch to bolo druhé víťazstvo na podujatí. Do cieľa došlo celkovo 423 triatlonistov, z toho 253 v individuálnych pretekoch v disciplíne šprint.O dramatický finiš mužskej časti sa postarali víťazi z prvého resp. tretieho ročníka. Obhajca Király zdolal Čecha Jana Čelůstku, ktorý triumfoval na premiérovom Ness city triatlone v roku 2016. Naďalej tak platí, že v mužskej časti podujatia ešte nezvíťazil slovenský triatlonista.Medzi ženami sa však Slovenkám tradične darí a potvrdilo sa to aj na 4. ročníku. Romana Gajdošová si pripísala druhé víťazstvo na podujatí. Na nedávny úspech, ktorým bolo 10. miesto na pretekoch Svetového pohára v Antverpách, nadviazala víťazstvom v Košiciach, keď za víťazom mužskej kategórie zaostala iba o tri minúty. Druhá finišovala Ivana Kuriačková, favorizovaná Maďarka Márgit Vaneková odstúpila po plaveckej časti.