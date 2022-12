Gakpo si výkonmi na MS vo futbale v Katare vyslúžil miesto v FC Liverpool, ide o rekordný prestup

Rekordný prestup pre Eindhoven

Jedna z hviezd šampionátu MS v Katare

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Holandský futbalový reprezentant Cody Gakpo bude v kariére pokračovať v anglickom klube FC Liverpool . Transfer 23-ročného hráča potvrdil klub z Anfieldu i doterajší zamestnávateľ talentovaného stredopoliara - holandský PSV Eindhoven.Podľa britských médií funkcionári Liverpoolu zaplatia za Gakpa približne, no táto cifra sa môže s ďalšími doplatkami vyšvihnúť cez hranicu 45 miliónov.PSV Eindhoven uviedol, že ofenzívny záložník čoskoro odcestuje do Anglicka, kde pred spečatením prestupu absolvuje nevyhnutné formality. „Pre PSV Eindhoven je to však rekordný prestup,“ povedal generálny manažér 24-násobného holandského majstra Marcel Brands.Gakpo cibril svoj talent v mládežníckych tímoch PSV. Do A-mužstva prvýkrát nakukol v sezóne 2017/2018 a celkovo za tím z Eindhovenu nastúpil v 159 súťažných dueloch, v ktorých strelil 55 gólov a zaznamenal 50 asistencií.Na nedávnych majstrovstvách sveta v Katare bol jednou z hviezd šampionátu a pomohol holandskému mužstvu k postupu do štvrťfinále.Na turnaji zaznamenal tri presné zásahy, keď skóroval vo všetkých zápasoch skupinovej časti. Stal sa štvrtým holandským hráčom, ktorý skóroval v troch po sebe idúcich zápasoch MS po Johanovi Neeskensovi (1974), Dennisovi Bergkampovi (1994) a Wesleym Sneijderovi (2010).