Gal-Andrezly prestúpil z MFK Ružomberok do rumunského Sepsi OSK

Na archívnej snímke sprava Peter Gál-Andrezly. Foto: TASR Foto: TASR

Ružomberok 15. júla (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Peter Gal-Andrezly prestúpil z MFK Ružomberok do rumunského klubu Sepsi OSK. Za Liptákov ešte odohrá odvetu 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti Levski Sofia (prvý zápas 0:2) a následne zamieri do nového pôsobiska.uviedol v pondelok klub na oficiálnom webe.Dvadsaťdeväťročný krídelník je odchovanec košického futbalu, v mládežníckom veku hral okrem 1. FC Košice aj za Rapid Viedeň. Ako dospelý pôsobil v kluboch FC VSS Košice, FC Middlesbroug, 1. SC Znojmo a FK Podbrezová, odkiaľ vo februári 2016 prišiel do Ružomberka. V oranžovom drese podával dlhodobo výborné výkony na ľavom krídle a bol stabilnou súčasťou A-mužstva.