Gal-Andrezlyho mrzela zlá finálna fáza: Levski vyhral zaslúžene

Snímka z odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy Levski Sofia - MFK Ružomberok v Sofii 18. júla 2019. Foto: TASR/BTA Foto: TASR/BTA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 19. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vypadli v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020, keď vo štvrtkovej odvete na štadióne bulharského Levski Sofia prehrali 0:2. Rovnaká výhra 2:0 pre Levski sa zrodila aj minulý týždeň pod Čebraťom, takže zverenci trénera MFK Jána Haspru nedokázali streliť 26-násobnému bulharskému majstrovi v dvoch konfrontáciách ani jeden gól a v pohárovej Európe stroskotali na úvodnej prekážke.Skóre duelu otvoril v 33. minúte švajčiarsky stredopoliar Levski Davide Mariani a v nadstavenom čase pridal druhý gól Rakúšan Alar. Slovenský klub bol síce favorizovanému súperovi opticky vyrovnaným oponentom, ale nebol efektívny a nevedel sa proti obrane Levski poriadne presadiť. Hoci svoje šance mal napríklad vďaka lúčiacemu sa Petrovi Gal-Andrezlymu, ktorý odchádza po štvrtkovom zápase do rumunského Sepsi.povedal po zápase 29-ročný stredopoliar.Levski hral svoju hru a vedel sa dostať do šancí, ktoré na rozdiel od hostí aj dokázal využiť.dodal krídelník MFK, pre ktorého to bol v jeho drese posledný duel: