Gál: Budúci rok by mohlo pribudnúť 100 miest pre justičných čakateľov

Na snímke Gábor Gál. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 8. júna (TASR) - V budúcom roku by mohlo pribudnúť 100 nových miest pre justičných čakateľov. Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál. O zabezpečení prostriedkov rokuje podľa vlastných slov s ministerstvom financií. Justiční čakatelia sa odborne pripravujú na výkon funkcie sudcu. Na ich nedostatok upozornilo nedávno Združenie sudcov Slovenska.odpovedal minister na otázku, odkiaľ by rezort čerpal peniaze na zaplatenie justičných čakateľov.doplnil.Ministerstvo chce úpravou legislatívy zabezpečiť vzdelávanie a transparentný výber justičných čakateľov. Zákon by mal byť podľa Gála účinný od 1. januára 2020.dodal šéf rezortu.Novelou zákona o sudcoch a prísediacich a novelou zákona o štátnej službe sa má zvýšiť poplatok pre školiteľa justičných čakateľov, ako aj upraviť výberové konanie na funkciu justičného čakateľa. Ministerstvo chce tak zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.Gál rokuje s rezortom financií o balíku prostriedkov nielen na justičných čakateľov, ale aj na inštitút hosťujúceho sudcu či vyčistenie obchodného registra. O výške sumy sa ešte rokuje, minister zatiaľ hovoril o siedmich miliónoch eur.