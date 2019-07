Gál chce do konca mandátu dotiahnuť novely, nahradiť Bugára nechce

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 27. júla (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) chce do konca svojho mandátu dokončiť reformy justičných čakateľov, obchodného registra, dražieb a rozhodcovských súdov. Na otázku TASR, či by si vedel predstaviť nahradiť v čele strany Most-Híd Bélu Bugára odpovedal, že si to predstaviť nevie.V budúcom roku by mohlo pribudnúť 100 nových miest pre justičných čakateľov. O zabezpečení prostriedkov rokuje podľa vlastných slov s ministerstvom financií. Justiční čakatelia sa odborne pripravujú na výkon funkcie sudcu. Na ich nedostatok upozornilo nedávno Združenie sudcov Slovenska.Ministerstvo spravodlivosti SR chce novelou Obchodného zákonníka dosiahnuť transparentnejší a efektívnejší obchodný register. Ten by mal byť po novom výlučne elektronický a prečistený od takzvaných mŕtvych spoločností.Trvanie svojho mandátu, ktorý sa blíži ku koncu, hodnotí minister ako. Dodal, že chce do konca mandátu toho stihnúť ešte veľa, avšak už skôr praktických vecí, ktoré by chcel riešiť aj osobnými návštevami súdov. Gál doplnil, že počas jeho mandátu nebol čas na veľké reformy, ktoré sa robia na začiatku volebného obdobia, keď sa vedia aj ľahšie presadiť.