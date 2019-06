Gál: Kandidáta na šéfa prokuratúry by mal navrhovať širší okruh osôb

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si vie predstaviť rozšírenie okruhu osôb a subjektov s právomocou navrhnúť kandidátov na post generálneho prokurátora.uviedol Gál po stredajšom rokovaní vlády.Doplnil, že je otázkou dohody, či novelu zákona pripraví jeho rezort alebo parlamentný ústavnoprávny výbor.povedal.V prípade rozšírenia si Gál vie predstaviť, že okruh osôb a subjektov bude podobný tomu, v rámci ktorého môžu padať návrhy na kandidátov na sudcov Ústavného súdu.Zmeny pri voľbe generálneho prokurátora presadzuje prezidentka Zuzana Čaputová. Chce, aby kandidátov mohli navrhovať nielen poslanci parlamentu. Avizovala to po utorkovom (18. 6.) stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý to podľa jej slov podporuje. So šéfom kabinetu sa dohodla na pravidelnej komunikácii.Rozšíreniu návrhového opatrenia podľa prezidentkiných slov vyjadril podporu aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).