Gál:Most-Híd má vybraných kandidátov na ÚS,musí sa dohodnúť v koalícii

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 28. apríla (TASR) - Strana Most-Híd má jasno v tom, ktorých uchádzačov o post ústavného sudcu by pri ďalšej voľbe v pléne podporila, musí však nájsť dohodu s koaličnými partnermi. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Poslanec parlamentu Milan Krajniak (Sme rodina) je podľa vlastných slov ochotný rokovať s koalíciou o vhodných kandidátoch.," vyhlásil Gál s tým, že pokiaľ sa v koalícii zhodnú na menách, následne vedia rokovať aj s opozíciou.Krajniak si myslí, že naprieč koalíciou a opozíciou by sa dal nájsť prienik na menách kandidátov. Dodal, že je ochotný diskutovať, a keby vládna koalícia nebola pyšná, vedeli by nájsť zhodu na desiatich menách.Minister pripomenul, že proces výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa vďaka verejným híringom otvoril. "" zhodnotil v relácii verejné vypočúvanie uchádzačov pred parlamentným ústavnoprávnym výborom.