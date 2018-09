Gál: Návrhy o voľbe ústavných sudcov nemôžu prísť na poslednú chvíľu

Na archívnej snímke minister spravodlivosti Gábor Gál. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. septembra (TASR) – Návrhy na zmenu voľby ústavných sudcov nemôžu byť podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) tvorené narýchlo. Nový návrh z dielne strany Smer-SD sa bude podľa neho prerokovávať na koaličnej rade, diskutovať o ňom plánuje aj s opozíciou.uviedol Gál po stredajšom rokovaní vlády. Opätovne tak považuje svoj návrh za najvhodnejší.doplnil minister.O novom návrhu budú rokovať aj s opozíciou.zdôraznil Gál. Povedal tiež, že sa o ňom musí rokovať aj v rámci strany Most-Híd, napriek tomu, že jej predseda Béla Bugár uviedol, že strana návrh nepodporí.Vládny Smer-SD avizoval, že navrhne, aby ústavných sudcov volil priamo parlament 90 hlasmi. Kandidát, ktorý by získal ústavnú väčšinu, by sa automaticky stal ústavným sudcom. Prezident by tak už zvolených sudcov nevymenovával. Podľa aktuálnych pravidiel parlament volí kandidátov, predkladá ich prezidentovi SR a ten z nich menuje tých, ktorých vyberie.Premiér Peter Pellegrini po rokovaní vlády v súvislosti s týmto návrhom povedal, že Smer-SD bude pri zmenách pravidiel voľby ústavných sudcov rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR. Úvaha podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) bola však podľa neho na mieste.uviedol premiér.Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného (ÚS) SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Minister Gál chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to mieni sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie.