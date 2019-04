Gál pripúšťa potrebu jazykového dovzdelávania starších prokurátorov

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovensku sa nedarí nájsť kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Dôvodom je najmä jazykový bariéra. Potvrdil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý pripúšťa, že by bolo dobré robiť niečo s jazykovým dovzdelávaním, najmä starších prokurátorov. Nateraz má problém s výberom kandidátov vyriešiť zrušenie podmienky pre uchádzačov mať aspoň 40 rokov. Tak sa má otvoriť priestor pre mladších, ktorí sú už lepšie jazykovo vybavení." povedal Gál. Týka sa to najmä starších prokurátorov, ktorí sú skúsení, boli by vhodní na spomínaný post, ale nemali podľa ministra toľko možností učiť sa jazyky." doplnil.Na otázku, či sa nemohli títo skúsení starší samodovzdelávať, Gál uviedol, že sú tam isté limity, keď sa prokurátor venuje práci a má aj rodinu. Súhlasí však, že s jazykovým dovzdelávaním by mohol štát niečo robiť.poznamenal Gál.Nateraz má situáciu s výberom kandidátov riešiť novela zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, o ktorej rokoval výbor. Právna norma má zrušiť vekové obmedzenie 40 rokov pre kandidátov. "doplnil minister s tým, že im však chýba trochu viac skúseností.Novela ponecháva podmienku, že uchádzač najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Gál verí, že vďaka zmene sa bude hlásiť viac uchádzačov a podarí sa nájsť kandidátov. Slovensko ich má vybrať troch, na európskej prokuratúre z nich bude pôsobiť jeden.