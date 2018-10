Gál rokoval so stranami o výbere sudcov ÚS, stretne sa i koaličná rada

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas 34. schôdze NRSR 12. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tento týždeň rokoval s koaličnými partnermi o návrhu zákona o zmene voľby ústavných sudcov. Okrem koalície rokoval aj s opozičným hnutím Sme rodina. Pripomienky k návrhu má následne prerokovať koaličná rada.Podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára bolo rokovanie s Gálom veľmi konštruktívne, hnutie má dve požiadavky na to, aby návrh zákona podporili, a to zníženie vekovej hranice možných kandidátov a dvojkolovú voľbu.vysvetlil pre TASR Kollár. Po koaličnej rade sa chcú s ministrom stretnúť ešte raz.dodal Kollár.Rokovania s ministrom absolvovala aj koaličná SNS. Predseda jej poslaneckého klubu Tibor Bernaťák potvrdil, že o konečnom návrhu bude rozhodovať koaličná rada.uviedol pre TASR Bernaťák.doplnila pre TASR hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného (ÚS) SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Minister Gál chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to mieni sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie.Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.