Gál: Téma nenávistných prejavov sa dotýka všetkých európskych krajín

Na snímke druhý zľava minister spravodlivosti SR Gábor Gál a tretia sprava česká ministerka spravodlivosti Marie Benešová počas stretnutia predstaviteľov rezortov spravodlivosti krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a Chorvátska v obci Vrakúň v okrese Dunajská Streda 17. mája 2019. Foto: TASR – Pavel Neubauer Foto: TASR – Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vrakúň 17. mája (TASR) – Problematika nenávistných prejavov sa dotýka všetkých európskych krajín. Vyhlásil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa vo štvrtok (16. 5.) a v piatok vo Vrakúni (okres Dunajská Streda) stretol so svojou českou rezortnou kolegyňou a štátnymi tajomníkmi rezortov spravodlivosti Maďarska, Poľska a Chorvátska.povedal Gál.Predstavitelia rezortov sa podľa jeho slov zhodli aj na tom, že nemôže všetko regulovať len štát.doplnil Gál.Riešenie témy nenávistných prejavov v online prostredí považuje za dôležité aj česká ministerka Marie Benešová.zhrnula.Ministri spravodlivosti sa téme boja proti nenávistným prejavom na európskej úrovni pravidelne venujú. Okrem toho rokovali aj o elektronických dôkazoch tzv. e-evidence. Ministri a štátni tajomníci si tiež vymenili skúsenosti pri komplikovaných procesoch extradícií do tretích štátov. Venovali sa najmä otázkam, ako preverovať a vyhodnocovať dodržiavanie základných práv v tretích štátoch.