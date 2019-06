Gál: Zmluva na sťahovanie rezortu spravodlivosti ešte nie je podpísaná

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 4. júna (TASR) – Zmluva o sťahovaní rezortu spravodlivosti z priestorov na Župnom námestí do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave zatiaľ nie je podpísaná. V utorok po rokovaní vlády to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).povedal Gál. Rezort spravodlivosti by sa chcel stihnúť presťahovať do konca roka.Podľa návrhu nájomnej zmluvy by mal vyjsť nájom nových priestorov na 1,5 milióna eur a prevádzka 200.000 eur ročne.Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.